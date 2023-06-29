Подмосковье 29 июня 2023, 15:34 Детский сад «Непоседы» в микрорайоне Дзержинском в Балашихе отремонтируют к осени

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Детский сад «Непоседы» в микрорайоне Дзержинском в Балашихе отремонтируют к сентябрю. Такую задачу подрядчику поставил глава округа.

Корпус № 3 детского сада «Непоседы» построили в 1987 году. Сейчас там идет капитальный ремонт, на время которого детей перевели в соседний корпус.

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«Подрядчику поставлена задача закончить работы к 1 сентября. Мы обсудили с ним все возникающие вопросы. Я думаю, что у организации есть все ресурсы, чтобы проводить работы по фасаду и внутренней отделке. Мы будем продолжать контроль за ходом работ на объекте, на следующей неделе посмотрим динамику», — сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Во дворе детского сада обустроят новое дорожное покрытие, игровые зоны и установят малые архитектурные формы.

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