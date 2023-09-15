Подмосковье 15 сентября 2023, 16:08 Детский сад «Непоседы» в Балашихе открыли после капитального ремонта Телеканал «360»

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В детском саду «Непоседы» в Балашихе завершили реконструкцию. В учреждении заменили фасад, крышу, установили новые окна, двери и мебель, а на прилегающей территории провели работы по благоустройству.

Третий корпус детского сада «Непоседы» находится в микрорайоне Дзержинский. Капитальный ремонт по президентской программе здесь начали в мае и завершили в сентябре. На время работ детей распределили в другой корпус.

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«Капремонт образовательных учреждений и создание комфортных условий для обучения являются важной частью партийного проекта „Школа“», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В дошкольном учреждении открыли 12 групп — это 385 ребят. Их воспитанием займутся 37 сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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