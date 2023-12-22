Подмосковье 22 декабря 2023, 19:02 Детский сад необычной формы на улице Маршала Бирюзова сдали в эксплуатацию в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Новый детский сад в Одинцове на улице Маршала Бирюзова получил награду — диплом Союза архитекторов России в рамках международной выставки Build School 2019. Дошкольное учреждение построено в форме трехэтажного полузамкнутого кольца.

Новое здание детского сада рассчитано на 170 мест. Оно расположено в квартале «Лесной» жилого комплекса «Одинград» и станет частью Одинцовской гимназии № 11. В нем разместили помещение со спальнями, буфет и игровые зоны, физкультурный зал и зал для музыкальных занятий. Дошкольное учреждение смогут посещать дети от двух до семи лет. Всего для воспитанников создано девять групп.

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

На прилегающей территории обустроили игровые и спортивные зоны. Здесь установлены футбольно-волейбольная площадка и спортивный комплекс, а также вело-пешеходная дорожка. Свою работу детский сад начнет после новогодних праздников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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