22 декабря 2023, 19:02
Детский сад необычной формы на улице Маршала Бирюзова сдали в эксплуатацию в Одинцове
Новый детский сад в Одинцове на улице Маршала Бирюзова получил награду — диплом Союза архитекторов России в рамках международной выставки Build School 2019. Дошкольное учреждение построено в форме трехэтажного полузамкнутого кольца.
Новое здание детского сада рассчитано на 170 мест. Оно расположено в квартале «Лесной» жилого комплекса «Одинград» и станет частью Одинцовской гимназии № 11. В нем разместили помещение со спальнями, буфет и игровые зоны, физкультурный зал и зал для музыкальных занятий. Дошкольное учреждение смогут посещать дети от двух до семи лет. Всего для воспитанников создано девять групп.
На прилегающей территории обустроили игровые и спортивные зоны. Здесь установлены футбольно-волейбольная площадка и спортивный комплекс, а также вело-пешеходная дорожка. Свою работу детский сад начнет после новогодних праздников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.
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