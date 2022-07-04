Детский сад на Зеленой улице в Химках построят к 2024 году

Подрядчика на проектирование и строительство нового детского сада в Химках определили. Объект планируют сдать в 2024 году, в учреждении смогут заниматься 200 малышей.

Детский сад появится на улице Зеленая. В нем обустроят музыкальный и физкультурный залы, медблок, на прилегающей территории появятся игровая и спортивная площадки. Строительством займется ООО «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания».

Объект будет построен за бюджетные средства по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству школ и детских садов в регионе. За год в Подмосковье должны появиться 20 школ и 23 детских сада.