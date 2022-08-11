Детский сад на Заречной улице в Балашихе достроят к концу августа

Ход строительства детского сада на улице Заречной в Балашихе оценил глава городского округа Сергей Юров. Детсад на 125 мест планируют достроить к концу августа.

«В этом году мы строим два детских сада готовим их к открытию. Они долгожданные для тех микрорайонов, в которых строятся. Так, жители домов на Заречной обращались по поводу этой территории, когда, к сожалению, застройщик ее бросил. Территория представляла собой свалку со старыми домами, где случались пожары, были жалобы и на противоправные действия. Поэтому, прежде всего, мы провели расчистку территории и большую работу по оформлению земельного участка», — рассказал глава округа.

Строительство садика проводили в рамках президентской программы «Образование». Уже сегодня можно увидеть результаты проделанной работы: во дворе многоквартирных домов нет ни мусора, ни грязи, детский сад у жителей микрорайона теперь в шаговой доступности.

Здание детсада находится на высоком уровне готовности. Строители заканчивают отделку, устанавливают малые архитектурные формы, выполняют наладку оборудования. К концу августа подрядчик обещает полностью завершить все работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых школ и детских садов 1 сентября. Многие из них смогли достроить досрочно.