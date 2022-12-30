Подмосковье 30 декабря 2022, 10:49 Детский сад на улице Октября в Реутове поставили на кадастровый учет

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Детский сад на улице Октября в Реутове получил кадастровый номер. В нем смогут заниматься 250 детей. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В новом детском саду смогут заниматься 12 групп дошкольников. На первом этаже разместятся ясельные группы, пищеблок и медкабинет, на втором и третьем — старшие группы, музыкальный и спортивный залы и другие помещения.

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