30 декабря 2022, 10:49
Детский сад на улице Октября в Реутове поставили на кадастровый учет
Детский сад на улице Октября в Реутове получил кадастровый номер. В нем смогут заниматься 250 детей. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
В новом детском саду смогут заниматься 12 групп дошкольников. На первом этаже разместятся ясельные группы, пищеблок и медкабинет, на втором и третьем — старшие группы, музыкальный и спортивный залы и другие помещения.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.
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