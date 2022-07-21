Детский сад на улице Маршала Бирюзова в Одинцове достроят в 2023 году

В жилом квартале «Лесной» проекта «Одинград» на улице Маршала Бирюзова начнется строительство нового детского сада для 170 малышей. Такое разрешение уже выдали в Министерстве жилищной политики Московской области. Кроме того, в Одинцове запланировано строительство еще двух детских садов и одной школы.

Детский сад, согласно проекту, отмеченному Союзом архитекторов России, будет построен в форме трехэтажного полузамкнутого кольца. В нем появятся группы со спальнями, буфетными и игровыми, а также залы для физкультуры и музыкальных занятий.

Посещать детский сад смогут дети от года до семи лет. В целом в учреждении собираются открыть девять групп.

На территории рядом с детским садом откроют новые игровые зоны, спортивный комплекс, велопешеходную дорожку. На объекте создадут примерно 17 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Детский сад введут в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Строительство образовательных и социальных объектов проводится под контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.