24 января 2023, 12:59
Детский сад на улице Колпакова в Мытищах построят к 2024 году
Архитектурный вид детского сада на 250 мест на улице Колпакова в Мытищах одобрили. Его построят к 2024 году. Об этом сообщили в Мособлархитектуре региона.
Глава ведомства Владислав Гордиенко рассказал, что в сад смогут ходить дети от трех до семи лет. Площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров.
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На первом этаже здания разместят групповые ячейки для детей до трех лет, пищеблок и медблок, на втором — помещения воспитанников для младшего и среднего дошкольного возраста, а также музыкальный и физкультурный залы. На третьем этаже будут заниматься дети старшего дошкольного возраста.
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Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что здание оформят в теплой цветовой гамме. Оконные проемы и входная группа будут красными, а фрагменты стен — оранжевого и желтого цветов.
«Деликатное введение цвета позволило объединить и уравновесить пеструю городскую среду, и в то же время создать образ, подчеркивающий функцию здания», — отметила она.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.
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