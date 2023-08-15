Подмосковье 15 августа 2023, 13:41 Детский сад на улице Ильинский тупик построят в Красногорске в 2024 году Минстрой МО

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Строительство детского сада на улице Ильинский тупик началось в Красногорске. Он будет рассчитан на 250 мест. Завершить работы планируют к сентябрю следующего года.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, площадь здания превысит 3,8 тысячи квадратных метров. Работы будут проводить за счет бюджетных средств.

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В детском саду обустроят игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфеты и туалеты, а также спортивные, музыкальные залы и другие помещения. На территории установят теневые навесы и игровые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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