Подмосковье 27 апреля 2023, 17:56 Детский сад на улице Горького в Ступине откроют после капремонта 1 сентября фото минстроя мо

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Детский сад № 21 на улице Горького откроют после капитального ремонта 1 сентября. В нем обновят коммуникации, утеплят фасад и систему отопления.

Как рассказали в Минстрое, сейчас в детском саду монтируют перегородки, стяжку пола, у также устанавливают системы электроснабжения и отопления, началась отделка помещений и утепление фасада. Территорию также приведут в порядок. Сейчас готовность объекта составляет 25,2%.

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Детский сад был построен в 1968 году, с тех пор там ни разу не проводили капитальный ремонт. Работы начались в январе этого года и завершатся в сентябре.

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