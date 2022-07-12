Детский сад на улице Фрунзе в Серпухове откроют к концу года

В Серпухове в самом разгаре строительство нового детского сада, который после открытия сможет принять 250 воспитанников. Ожидается, что все работы закончатся уже к концу этого года. Сейчас строители начали обустраивать фасад здания. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Дошкольное образовательное учреждение строится за счет бюджетных средств. Оно уже построено больше чем наполовину.

«Стройготовность составляет более 55%. Ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Строительство идет согласно графику», — уточнили в ведомстве.

В новом детском саду откроются младшие, средние и старшие группы, воспитанниками станут дети от трех до семи лет. Обустроят и прилегающую территорию, там появятся современные игровые площадки с навесами. Общая площадь составит больше четырех тысяч квадратных метров.