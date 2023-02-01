01 февраля 2023, 17:25
Детский сад на улице Энтузиастов в Волоколамске построят к сентябрю
На улице Энтузиастов в Волоколамске продолжается строительство детского сада на 125 мест. Рабочие завершают монолитные работы, сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.
«В настоящее время подрядчик завершает монолитные работы, ведет кладку стен и перегородок, приступил к монтажу инженерных сетей. На объект активно идет поставка строительных материалов», — рассказали в ведомстве.
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Детский сад возводят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
В новом дошкольном учреждении разместятся групповые помещения с игровыми и спальнями, залы для спортивных и музыкальных занятий, методические и административные помещения, медицинский кабинет и пищевой блок.
Завершить работы планируется в августе 2023 года, чтобы он открыл двери для детей уже в сентябре, уточнили в пресс-службе.
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