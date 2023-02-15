Подмосковье 15 февраля 2023, 09:56 Детский сад на улице Энтузиастов в Волоколамске откроют до конца года

Читать 360tv в

Детский сад на улице Энтузиастов в Волоколамске откроется до конца этого года. В него смогут пойти 125 воспитанников. Об этом рассказал глава округа Михаил Сылка.

Монолитный каркас здания детского сала на улице Энтузиастов в Волоколамске готов. Сейчас рабочие устанавливают контур объекта из газобетонных блоков, а также межкомнатные стены и вентиляционные шахты на крыше. После этого строители приступят к утеплению кровли, рассказал начальник участка Петр Попруженко. Он добавил, что на первом этаже здания будут заниматься младшие группы, на втором — старшие.

Реклама

«Для подачи пищи из пищеблока предусмотрен грузовой лифт на 100 килограммов, а для перемещения детей, в том числе маломобильных граждан, предусмотрен пассажирский лифт на 1000 килограммов», — поделился он.

Реклама

В ближайшее время на объекте начнут проводить коммуникации, затем рабочие займутся установкой окон и дверей. В игровых залах появятся мобильные перегородки, которые позволят делить помещения. На территории сада проведут благоустройство и озеленение, установят детские площадки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».