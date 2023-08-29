Детский сад на улице Академика Легостаева в Королеве откроют к сентябрю | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:39 Детский сад на улице Академика Легостаева в Королеве откроют к сентябрю Ксения Борцова

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На улице Академика Легостаева в Королеве построили детский сад на 250 мест. Новое дошкольное учреждение распахнет двери для воспитанников к 1 Сентября.

Внутри здания обустроили комнату для колясок, медблок, столовую и просторные залы для досуга и физкультуры. Снаружи дети будут проводить время на современных игровых и спортивных площадках, от непогоды защитят специальные навесы.

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По соседству построили школу, которую также откроют к началу нового учебного года. Оба учреждения возвели по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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