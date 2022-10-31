Детский сад на улице Академика Легостаева построят в Королеве в 2023 году | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 17:31 Детский сад на улице Академика Легостаева построят в Королеве в 2023 году

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Строительство детского сада на улице Академика Легостаева в Королеве продолжается. На объекте уже кладут стены и обустраивают кровлю. Учреждение будет готово к работе в 2023 году.

В новый детский сад смогут ходить 250 детей. В трехэтажном здании обустроят групповые ячейки, спортивный и актовый залы, помещения для кружков, медицинский пункт и столовую.

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На территории садика установят теневые навесы, игровые и спортивные площадки, а на входе в здание появится зона для хранения колясок.

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