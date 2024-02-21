Подмосковье 21 февраля 2024, 16:26 Детский сад на Школьной улице в Щелкове построят к концу 2024 года Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Детский сад на 220 мест продолжают строить на Школьной улице в Щелкове. Работы планируют завершить к концу года.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, учреждение будет рассчитано на 11 групп детей от 1,5 до семи лет. В здании площадью около четыре тысяч квадратных метров обустроят помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые, а также музыкальные и физкультурные залы.

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«Ведутся монолитные работы по возведению здания, кладка стен и устройство внутренних перегородок», — рассказали в ведомстве.

На территории детского сада проведут благоустройство и установят игровые и спортивные площадки.

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