Подмосковье 21 ноября 2023, 18:22 Детский сад на Юбилейном проспекте в Химках достроят в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Вместо старого корпуса детского сада № 9 на Юбилейном проспекте в Химках появится новый. Его строительство завершится в 2024 году. Рабочие уже возвели фундамент и перекрытия подвального помещения.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Строительство стартовало в начале года. К концу декабря здесь планируется возвести первый этаж. Пока дошкольное учреждение не работает, детей распределили по близлежащим детским садам. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с воспитателями и родителями дошкольников проверил ход работ.

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«Дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте было рассчитано на 150 малышей. Теперь благодаря полной реконструкции мощность здания увеличится в два раза. Здесь с комфортом смогут заниматься 320 детей от полутора до семи лет. Для нас это важный проект, который позволит сократить очередь в детские сады в Новых Химках», — отметил Дмитрий Волошин.

Площадь детского сада № 9 увеличится вдвое и составит пять тысяч квадратных метров. Проект предусматривает спальни для и игровые зоны для 13 групп.

«Я работаю в этом детском саду уже 25 лет. Детский сад за это время стал нашей большой семьей. Конечно, мы все ждем с нетерпением его открытия: и педагоги, и дети, и родители», — отметила педагог детского сада № 9 Елена Жарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал о новых школах и детских садах в регионе.

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