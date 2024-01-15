Подмосковье 15 января 2024, 16:57 Детский сад на Юбилейном проспекте в Химках достроят к сентябрю Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Строительство нового детского сада на 320 мест продолжается на Юбилейном проспекте в Химках. Готовность социального объекта достигла 15%.

Дошкольное заведение позволит значительно снизить нагрузку на ближайшие образовательные организации. Здесь откроют младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от полутора до семи лет с отдельными игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, буфетом и туалетом.

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Также в здании обустроят физкультурный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок. Прилегающую территорию дополнят игровыми площадками с теневыми навесами и спортивной зоной.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Муниципальный депутат Валентин Герасимов посетил строительную площадку будущего дошкольного учреждения образования.

«Детский сад „Радуга“ на Юбилейном проспекте был рассчитан на 155 малышей. Его площадь составляла 2600 квадратных метров. Новое трехэтажное здание площадью 4800 квадратных метров сможет принять вдвое больше детей. На сегодня строители закончили работы по возведению фундамента и стен подвала и уже заканчивают строительство стен первого этажа здания. Работы идут в соответствии с графиком, сдача запланирована в сентябре этого года», — отметил Валентин Герасимов.

Строительство социальных объектов является приоритетным направлением развития в Химках. Ранее новое дошкольное учреждение на 190 мест открыли в деревне Рузино. Кроме того, к строительству нового детского сада приступили и в деревне Юрлово. Большую четырехэтажную школу на 1100 мест также откроют в Подрезкове в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте больниц в 2023 году. Новый облик получили более 160 учреждений.

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