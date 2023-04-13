Подмосковье 13 апреля 2023, 14:32 Детский сад на Юбилейном проспекте построят в Химках в 2024 году фото минстроя мо

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Детский сад на 320 мест построят в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках. Работы уже начались, их планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

В детском саду обустроят залы для занятий музыкой и спортом, медкабинеты, пищеблок, а также административные и технические помещения. Работы проведут по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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