Детский сад на 80 мест откроется в микрорайоне Южный Балашихи в марте

В микрорайоне Южный в Балашихе готовят к открытию новый корпус детского сада «Жемчужинка» на 80 мест. Дорога до него будет занимать меньше пяти минут, ведь он расположился в нескольких метрах от многоэтажек.

Источник фото: телеканал «360»

Корпус сделан по дизайн-проекту. Он яркий внутри и снаружи, а еще в нем полно техники. Детям сюда пока нельзя, а родителей уже приводят на экскурсии.

«Это раздевальная. Есть такая уникальная вещь, как сушильные шкафы. Выставляется температура, которая будет оптимальна для того, чтобы сушить детские вещи. Варежки, обувь, верхняя одежда», — рассказала Алена Корчагина, заведующая детским садом «Жемчужинка» Балашихи.

Сушилки для одежды установили в каждой группе. Скоро появятся и конструкторы, игрушки, интерактивные доски.

В саду разместят 80 детей, то есть четыре группы. Для них будут работать логопед и психолог, как и в основном корпусе «Жемчужинки». Многие семьи микрорайона Южный получили места именно в нем.

«Там замечательные педагоги, много друзей, но в этом саду, мы ожидаем, тоже будут квалифицированные работники», — поделилась Оксана Воротникова, жительница микрорайона Южный Балашихи.

В детском саду будут и нововведения, касающиеся безопасности.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь есть такое помещение — зона безопасности при пожаре, которого нет в старых проектах. Где люди могут сохранить свою жизнь», — пояснила заведующая.

В помещении с противопожарной дверью и несколькими мощными вытяжками могут одновременно находиться десятки людей. Также есть пожарные выходы, сигнализации, камеры видеонаблюдения. Такие системы есть везде. А вот кухня в новом саду отличается от остальных.

«Уникальный пищеблок с набором оборудования современного для того, чтобы готовить здоровую пищу, например паровектомат», — уточнила Корчагина.

В такой печи все готовится на пару: овощи, котлеты. Вся кухонная техника в саду — итальянская. Еще у садика своя прачечная.

Для занятий спортом и творчеством в корпусе есть универсальный зал. Несколько игровых площадок обустроены и на улице. Они огорожены заборами. Один — со стороны домов. Еще один разделяет прогулочную и хозяйственную части сада. Попадать в этот сад дети будут прямо из общей очереди.

«Дети из очереди сюда будут идти, и те, кто подали заявления на перевод, этим будет заниматься комиссия по комплектованию», — подчеркнула заведующая.

Детский сад откроют уже в марте. Группы почти укомплектовали.

Всего за 2021 год по программе губернатора построят 27 детских садов на 2,5 тысячи мест. Каждый будет чем-то отличаться от других.