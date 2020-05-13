Детский сад на 80 мест начали строить в Балашихе

Строительство детского сада на 80 мест на улице Твардовского вблизи дома № 26 начали в Балашихе. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров во время выездного совещания на объекте.

Строительство объектов в Подмосковье было приостановлено из-за пандемии. Сейчас некоторые стройки снова начинают работать.

«Из-за режима повышенной готовности в Московской области все стройки пока остановлены, но отдельные строительные площадки, в том числе которые входят в федеральные национальные проекты, отдельным решением губернатора разрешены», — отметил Сергей Юров.

Он подчеркнул, что застройщики и подрядчики должны выполнять правила, обеспечивающие безопасность работников на площадке.

Юров добавил, что на строительной площадке присутствует медицинский работник, производится регулярный замер температуры и контроль состояния всех рабочих. Строители в обязательном порядке носят защитные маски.

Строительство детского сада на улице Твардовского вблизи дома 26 планируют завершить до конца года. В здании разместятся групповые ячейки, актовый и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, также территорию вокруг сада озеленят.

В рамках режима повышенной готовности, введённого в Московской области, большинство строительных площадок приостановили свою работу. На основании распоряжения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева работы продолжаются на ряде объектов социального назначения, которые реализуются в рамках национальных проектов президента Российского Федерации.