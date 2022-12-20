Подмосковье 20 декабря 2022, 21:29 Детский сад на 510 мест построят в Мытищах в 2024 году

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В поселке Ногорное городского округа Мытищи построят детский сад, рассчитанный на 510 детей. Мособлархитектура согласовала градостроительный облик здания, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Детский сад на 510 мест, спроектированный для строительства в поселке Нагорное, будет отвечать всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей. Общая площадь трехэтажного дошкольного учреждения составит порядка семи тысяч квадратных метров», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Учреждение построят на улице Полковника Романова, его реализуют в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья».

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На первом этаже будут размещены группы раннего возраста, медпункт, пищеблок и прачечная. На втором этаже появятся групповые для детей от трех до пяти лет и просторные залы для занятий музыкой и спортом. На третьем этаже будут помещения для детей старшего возраста — от пять до семи лет.

«Фасад разделен на фрагменты в соответствии с функциональным зонированием. Архитектурные решения блоков отличаются разнообразием: меняется размер и форма окон, цвет стен, добавляются конструктивные детали. Фрагменты напоминают фасады домов, которые складываются в уютную улочку. Авторам удалось создать удачный образ, сомасштабный детскому восприятию», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. На групповых площадках установят игровые и спортивные комплексы, теневые навесы. По периметру будет высажена живая изгородь. Также на территории предусмотрены две спортплощадки, зона с навесом для колясок, велосипедов и самокатов, парковочные места.

Строительство детсада планируется завершить в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что технопарк и кампус для одаренных учеников откроют в Долгопрудном в 2023 году.

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