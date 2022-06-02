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    02 июня 2022, 19:47

    Детский сад на 400 мест стали строить в Новой Трехгорке

    Анастасия Борискова

    В День защиты детей был дан старт строительству нового детского садика.

    Детский сад на 400 мест стали строить в Новой Трехгорке

    Вместо пустыря появится современное дошкольное учреждение на 400 мест.

    Его должны были построить еще 10 лет назад, но застройщик успел только установить свайное поле. Потом компания обанкротилась и проект был заморожен.

    В данный момент строители расчищают территорию и уже начали формировать котлован будущего дошкольного учреждения.

    В новом детском саду одновременно смогут располагаться 16 групп. В здании будут просторные спальные, музыкальный и физкультурный залы, современный пищеблок.

    Закончить строительство сада планируется к концу следующего года.