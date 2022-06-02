Детский сад на 400 мест стали строить в Новой Трехгорке

В День защиты детей был дан старт строительству нового детского садика.

Вместо пустыря появится современное дошкольное учреждение на 400 мест.

Его должны были построить еще 10 лет назад, но застройщик успел только установить свайное поле. Потом компания обанкротилась и проект был заморожен.

В данный момент строители расчищают территорию и уже начали формировать котлован будущего дошкольного учреждения.

В новом детском саду одновременно смогут располагаться 16 групп. В здании будут просторные спальные, музыкальный и физкультурный залы, современный пищеблок.

Закончить строительство сада планируется к концу следующего года.