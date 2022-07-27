Детский сад на 400 мест появится в Новой Трехгорке

В районе Новая Трехгорка городского округа Одинцово строят современный детский сад на 400 мест. После его открытия очереди в детские сады в микрорайоне значительно сократятся.

В детском саду оборудуют игровые комнаты, музыкальный, физкультурный и спальные залы, а также пищеблок. Строители уже выкопали котлован и сейчас ведут свайные работы.

Планируется также благоустроить прилегающую территорию. Там появятся спортивные, игровые площадки и теневые навесы.

Отдельное внимание во время строительства уделяют шумовому фону, так как садик возводят вблизи жилого комплекса. Вопрос соблюдения тишины волнует и местных жителей.

«По поводу тишины. У нас работала дизельная генераторная установка в ночь. Сейчас мы ее в ночь отключаем с восьми до восьми утра. В обед мы работы прекращаем, а в выходные мы работы прекращаем с часа до трех. В обычные дни — с часа до двух», — рассказал генеральный подрядчик Матвей Анищенко.

Для того, чтобы сократить очереди, в детсаду будут сформированы три группы для малышей от двух до трех лет и 13 групп — для детей от трех до семи лет.

Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

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