Подмосковье 25 февраля 2023, 16:21 Детский сад на 380 мест достроят в Одинцове в первом квартале 2024 года

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Детский сад, рассчитанный на 380 детей, достроят в Лайкове в Одинцове в первом квартале 2024 года. Работы на объекте проверил глава округа Андрей Иванов.

Дошкольное учреждение возводит компания «СМП-3000». На объекте работают 60 человек и три единицы техники, это позволяет выполнять работы по графику. Строители уже завершили подготовительные монолитные работы, положили плиту первого этажа, сейчас армируется монолит на втором этаже.

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Здание площадью более пяти тысяч квадратных метров сможет вместить 16 групп, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, классы для кружков, кабинеты для логопеда и психолога. На территории учреждения обустроят площадки с навесами, спортивные и игровые пространства.

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Детский сад строят для будущих жителей ЖК «Город событий» в Лайкове. Жилой квартал планируют сдать уже в мае этого года.

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