Детский сад на 360 мест открыли в Люберцах

Детский сад на 360 мест сдали в эксплуатацию в жилом комплексе «Томилино Парк». Проект реализуется группой «Самолет» в Люберецком городском округе Московской области.

Вместимость трехэтажного здания предусматривает 15 групп, в том числе 13 групп для детей от 3 до 7 лет и две группы раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Общая площадь здания составляет 4,9 тысячи квадратных метров.

«В Министерстве жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в Люберцах в ЖК „Томилино парк“. Новый детский сад соответствует всем современным стандартам для комфортного образовательного процесса детей. Всего в рамках жилого комплекса будет построено четыре детских сада и три школы», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В детском саду оборудованы музыкальный и физкультурный залы, несколько кружковых комнат, кабинеты логопеда и психолога. На огороженной территории организованы игровые и спортивные площадки с бесшовным травмобезопасным покрытием. Спортивная зона включает площадки для подвижных игр и общего физического развития детей.

В здании установлено несколько лифтов. Один из них предназначен для доступа на верхние этажи детей с ограниченными возможностями. Для детей младше трех лет предусмотрены отдельные выходы на игровую площадку.