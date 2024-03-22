Подмосковье 22 марта 2024, 18:12 Детский сад на 350 мест построят вблизи поселка Коробово Ленинского округа Мособлархитектура

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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области одобрил облик детского сада, который возведут недалеко от поселка Коробово Ленинского округа. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 350 мест.

«Здание переменной этажности от двух до трех этажей рассчитано на комфортное размещение 14 групп воспитанников от двух до семи лет. Общая площадь здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Согласно проекту, в детсаду разместят кабинеты дополнительного образования, кружковые, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медпункт и другие необходимые помещения.

Главная входная группа выделена витражным остеклением с ассиметричным рисунком. Вход выполнен с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации безбарьерной среды. Строительство объекта завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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