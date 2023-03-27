Подмосковье 27 марта 2023, 10:33 Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске ГК ПИК

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительства нового детского сада в жилом квартале «Ильинские луга» в Красногорске. Объект возведет компания «ПИК».

В трехэтажном здании площадью почти 4,4 тысячи «квадратов» будет 15 групп, в том числе ясельные. В садике будут столовая, зал для зарядки и игр, музыкальный кабинет, комнаты для кружков и пространство для проведения праздников с участием родителей. Во дворе сделают игровые площадки с теневыми навесами.

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«В жилом квартале „Ильинские луга“ появится в общей сложности девять детских садов для 2950 ребят и четыре школы на 6100 учеников. А также девелопер построит две поликлиники и больницу, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье до конца года. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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