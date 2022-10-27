Детский сад на 350 мест построят в Котельниках | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 22:26 Детский сад на 350 мест построят в Котельниках

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В Котельниках приступили к строительству детского сада в ЖК «Белая Дача Парк». В начале сентября здесь была заложена капсула под строительство.

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На объекте работает порядка 60 человек и задействовано 20 единиц техники.

«До конца этого года, в середине декабря, мы закончим монолитное строительство. Здесь будет возвышаться трехэтажное здание, каркас здания, и уйдем уже в отделочные и работы по установке оборудования и наладке», — рассказал руководитель проекта «Котельники МСУ 1» Сергей Яцура.

В трехэтажном здании площадью порядка пяти тысяч квадратных метров разместятся 14 групп для детей от полутора до семи лет, физкультурный и актовый залы, пищеблок, медицинский и методические кабинеты, прачечная, инвентарные и технические помещения. Детский сад будет доступен для маломобильных жителей.

«Строительство идет в графике, даже с опережением. Наши застройщики — уже видно, что построили фундаментную плиту, начали видеть вертикальные строения, уже выйдут скоро с первого этажа. В среднем где-то 5% строительства уже существует. Социальные объекты всегда востребованы в Котельниках. И на сегодняшний момент тем более дошкольные детские сады», — сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Детский сад возводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2023 года.