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    28 апреля 2022, 15:16

    Детский сад в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе построят к 2024 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Детский сад построят в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе. Он сможет принять 350 воспитанников.

    Детский сад в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе построят к 2024 году | Изображение 1

    Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

    Окончание строительства запланировали на второй квартал 2024 года

    Владислав Гордиенко.

    По его словам, во внутреннем дворике установят спортивные и игровые площадки. Территорию озеленят, высадив деревья и кустарники.

    Внутри обустроят кабинеты для дополнительного образования, музыкальный и спортивный залы, медпункт, прачечную.

    Детский сад в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе построят к 2024 году | Изображение 2

    «Разнообразие фактур фасада — гладкая, шероховатая, матовая, глянцевая — усиливает выразительность образа», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

    Проектировщик — компания «ПИК-проект».

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.