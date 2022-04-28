Детский сад в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе построят к 2024 году

Детский сад построят в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе. Он сможет принять 350 воспитанников.

Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Окончание строительства запланировали на второй квартал 2024 года Владислав Гордиенко.

По его словам, во внутреннем дворике установят спортивные и игровые площадки. Территорию озеленят, высадив деревья и кустарники.

Внутри обустроят кабинеты для дополнительного образования, музыкальный и спортивный залы, медпункт, прачечную.

«Разнообразие фактур фасада — гладкая, шероховатая, матовая, глянцевая — усиливает выразительность образа», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Проектировщик — компания «ПИК-проект».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.