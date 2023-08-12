Подмосковье 12 августа 2023, 14:08 Детский сад на 350 мест откроют в Котельниках к сентябрю

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В микрорайоне Парковый в Котельниках откроют детский сад на 350 мест от двух до семи лет. Сейчас на объекте трудятся более 100 рабочих. Готовность объекта оценил глава Сергей Жигалкин.

«Детский сад уже готов, у нас коллеги строители докладывают на 83-86%. Несмотря на то что детский сад по контракту должен быть введен в декабре месяце, мы стремимся его ввести 1 сентября», — сообщил Жигалкин.

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Общестроительные работы завершили. Сейчас рабочие доделывают прокладку внутренних инженерных систем и отделку. В готовых помещениях уже собирают мебель и устанавливают оборудование.

Детский сад получился светлым и просторным. В нем разместили большие группы, кружковые для дополнительных занятий, пищеблок и медицинский кабинет.

«Есть один спортивный зал, один актовый зал, они расположены друг под другом, футбольное поле на улице, ворота, различные интерактивные игры, также доски», — заявил директор проекта Борис Минаев.

Микрорайон Парковый развивается динамично. Здесь строятся новые дома, а значит, нужны и социальные объекты. По соседству с детским садом возводят школу. Она станет одной из самых больших в Котельниках. В образовательном учреждении будут учиться две тысячи учеников. Открытие запланировали на 1 сентября 2024-го.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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