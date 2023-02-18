Подмосковье 18 февраля 2023, 11:43 Детский сад на 350 мест достроят в Котельниках к декабрю

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В городском округе Котельники скоро появится новый детский сад на 350 мест. Строители уже завершают работы по устройству кровли и каменную кладку.

Глава округа Сергей Жигалкин подчеркнул, что строящийся объект в микрорайоне Парковый не единственный. В Котельниках также проектируют школу на 2000 мест.

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«Также идет проектирование на строительство поликлиники на 400 мест на улице Кузьминской», — добавил он.

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Работают на строке около 50 человек. Специалисты приступили к кровельным работам, налаживают наружные сети. Детский сад достроят в декабре этого года, а школу — в 2024-м.

Начальник участка АО «МСУ 1» Тигран Акбалян отметил, что работы выполнили на 30-35%.

«Выдерживаем сроки, может, опередим — надеемся», — сказал он.

Строительство школы и детского сада, обратил внимание Сергей Жигалкин, ведут в рамках губернаторской программы.