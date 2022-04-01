Детский сад на 330 мест открылся в Лосино-Петровском

Детский сад на 330 мест начал работать на улице Октябрьской в Лосино-Петровском. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Сад долгожданный. Он современный и оснащен всем необходимым: просторными игровыми и спальными комнатами, залами для занятий музыкой и спортом, пищеблоком, медицинским кабинетом. На территории располагаются детские игровые площадки, спортивная площадка. Уверена, ребятам будет тут очень здорово проводить время», — сказала Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор сообщила, что каждый год в регионе открывается порядка 20 детских садов. В этом году это уже шестой открывшийся детский сад, уточнила Каклюгина.

«В городском округе еще остается необходимость в дошкольных учреждениях, поэтому работа по строительству не заканчивается. В начале следующего года мы планируем открыть в муниципалитете еще один сад, на 250 мест», — добавила вице-губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.