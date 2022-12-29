Подмосковье 29 декабря 2022, 09:47 Детский сад на 330 мест открыли в Кубинке

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Детский сад открыли на улице Армейская в Кубинке. Посещать его смогут 330 малышей. Всего в учреждении будет сформировано 17 групп, включая четыре ясельные.

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Открытие детского сада в Кубинке стало настоящим городским праздником. Первых посетителей встречали с песнями и караваем. Приехали на открытие и особые гости — Дед Мороз со сказочными персонажами.

Площадь нового трехэтажного здания составляет более пяти тысяч квадратных метров. Здесь есть все для комфорта воспитанников — просторные игровые и спальные комнаты, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты. Также оборудованы залы для занятий музыкой и спортом.

«Этот новый сад позволяет здесь открыть ясельные группы, мы сможем принимать деток с полутора лет <...>. Уверены, что здесь будет здорово и интересно. <...> Мы группы такие будем создавать везде, где это нужно, везде, где на это есть спрос», — сказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Уже в январе детский сад в Кубинке заработает в полную мощность.

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