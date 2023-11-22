Подмосковье 22 ноября 2023, 15:37 Детский сад на 330 мест откроют в Лобне в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новый детский сад возводят в микрорайоне Катюшки в Лобне. Он рассчитан на 330 мест. Учреждение планируют открыть в 2024 году.

Строительная готовность объекта достигла 34%. Заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев встретился с представителями подрядной организации, чтобы осудить выполненные работы.

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«На данный момент в детском учреждении завершены монолитные, ведутся строительно-монтажные работы», — рассказал он.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В трехэтажном здании разместят 14 групп для детей от полутора до семи лет. Рядом возводят одну из крупнейших школ Подмосковья. Она также откроется в микрорайоне Катюшки в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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