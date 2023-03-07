Подмосковье 07 марта 2023, 16:44 Детский сад на 305 мест отремонтируют в Одинцове в этом году

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В Московской области ищут подрядчика для капитального ремонта детского сада № 55 при гимназии № 7 в Одинцове. Учреждение находится на улице Маршала Бирюзова и рассчитано на 305 воспитанников. Завершить работы планируется в 2023 году.

«Объявлен конкурс на проектирование и капитальный ремонт детского сада в Одинцовском городском округе», — пояснила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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Тендер разместили в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ.

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Подрядчику предстоит привести в порядок двухэтажное здание 1972 года постройки и общей площадью 1635 квадратных метров.

Работы выполнят в рамках региональной программы «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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