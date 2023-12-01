Подмосковье 01 декабря 2023, 10:50 Детский сад на 300 мест построят в жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках Группа "Самолет"

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Строительство жилого комплекса «Квартал Ивакино» продолжается в Химках. К 2032 году там появятся три детских сада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На данный момент группа компаний «Самолет» возводит детский сад для 300 малышей. В Министерстве жилищной политики Московской области заявили, что здание общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров запроектировано в виде нескольких функциональных блоков — от двух до трех этажей.

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Для каждой из 12 групп предусмотрены комфортные помещения с игровой, спальней, раздевальной, буфетом и санузлом. Все помещения укомплектуют современной мебелью и необходимым оборудованием. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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