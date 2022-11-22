Подмосковье 22 ноября 2022, 14:52 Детский сад на 300 мест построят в подмосковном поселке Новоивановское

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Детский сад строят в рабочем поселке Новоивановское городского округа Одинцово. Современное учреждение будет рассчитано на 300 мест. Закончить строительство планируют летом 2023 года.

Пару месяцев назад рабочие начали рыть котлован, но уже сегодня видны очертания будущего учебного учреждения. Сейчас строительство находится на этапе монолитных работ.

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Бригады залили фундамент и приступили к устройству вертикальных конструкций. Вскоре планируется полностью возвести коробку здания. Работы на объекте ведутся почти круглосуточно.

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Общая площадь трехэтажного здания составит 4000 квадратных метров. В детском саду обустроят просторные спальные залы, аудитории для занятия спортом и творчеством. В центре учебного заведения планируют разместить игровые комнаты и поставить искусственное дерево. На территории сада появятся площадки с малыми архитектурными формами.

На этом строительство социальных объектов в поселке Новоивановское не заканчивается. В 2023 году здесь возведут пристройку на 950 мест к Немчиновскому лицею. Также в планах строительство еще одного детского сада на 185 мест.

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