Детский сад на 300 мест появится в Домодедове

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал облик нового детского сада в подмосковном селе Ям городского округа Домодедово.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил о том, что обеспечение подмосковных жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры — одна из приоритетных задач региона.

«По проекту детский сад, который появится в селе Ям, размещается в отдельно стоящем трехэтажном здании общей площадью порядка четырех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 300 воспитанников — 12 групп по 25 детей. Начало реализации объекта запланировано на этот год», — пояснил министр.

Владислав Гордиенко добавил, что садик проектируется в рамках реализации ЖК «Прибрежный парк» для обеспечения новостроек необходимой социальной инфраструктурой.

Помимо групповых и кружковых, предусмотрены просторные светлые залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, медицинский блок, а также административно-хозяйственные помещения.

В отделке фасадов планируется использовать долговечную декоративную штукатурку белого цвета, керамогранитную плитку и клинкерную плитку «под кирпич».

«Из-за технических особенностей детский сад имеет переменную этажность, что позволило авторам создать интересную геометрию здания. Применение широкой палитры фасадных материалов подчеркнуло эту многоплановость. Разнообразие вносит и ассиметричная расстекловка окон, создающая эффектный рисунок фасадов», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Главный вход в детский сад расположен на одном уровне с отметкой земли, без ступеней и пандусов, что обеспечивает доступность для маломобильных групп населения. По проекту будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением территории и оборудованием игровых и спортивных площадок нескользящим резиновым покрытием для разных возрастных групп. Кроме того, предусмотрены площадки для общественных мероприятий.