Детский сад на 300 мест открылся в Видном

В Ленинском городском округе открылся детский сад на 300 мест. Трехэтажное здание вместило в себя два спортивных зала, эко-пространство, развивающие классы и не только.

В городе Видное появился новый детский сад «Лесная сказка». Раньше он был частным, и родителям приходилось платить немалые деньги за обучение. Теперь здание перешло в муниципальную собственность, и платный сад превратился в бесплатный. Для многих семей эта новость стала большим сюрпризом.

«В мамских чатах активно обсуждают, что сдвинулась очередь. Неожиданно получили письма „счастья“, как говорят мамочки. Теперь собираются быстро пройти комиссию, чтобы пойти в сад», — рассказала Софья Шарова, местная жительница.

Письмо «счастья» получили 300 родителей. Теперь их дети будут заниматься в современном трехэтажном здании. Для этого здесь есть все, что нужно: два спортивных зала, эко-пространство, развивающие классы. Даже в коридорах скучно не будет.

«Много малых игровых форм, само здание — светлое, чистое. Очень много помещений для развития. Большие групповые, очень много игрушек, методических пособий», — пояснила Татьяна Мухина, заведующая детским садом № 7 «Лесная сказка».

Поздравить всех с открытием приехал глава округа, Дмитрий Абаренов.

«Здесь будет комфортно. Конечно, радость для тех, кто водил в коммерческий сад, теперь он муниципальный. Не надо тратить такие средства. Надеюсь, что он будет для вас теплым, приятным, комфортным домом», — сказал Дмитрий Абаренов, глава Ленинского округа.

Сокращение очередей в детские сады — одна из приоритетных задач для администрации Ленинского округа.

«Оередь, конечно, остается, она достаточно большая. Но мы решаем всякого рода варианты для того, чтобы это исключить. И программа губернаторская мини-садов работает, палисадики открываем», — отметила Ольга Доманевская, заместитель главы администрации Ленинского г. о.

Чтобы еще больше родителей могли не тратить деньги на нянь и частные группы, до конца года заработает еще шесть палисадиков. Плюс ко всему в округе в ближайшие два года появится порядка 10 детских садов, часть из них уже строится.