21 декабря 2023, 14:28
Новый детский сад построят вблизи Ярославского проезда в Мытищах к 2025 году
Будущий облик детского сада, который начнут строить в 2024 году в Мытищах, одобрили в Мособлархитектуре. Здание площадью четыре тысячи квадратных метров возведут вблизи Ярославского проезда.
«Строительство объекта планируется начать в первом квартале 2024 года и завершить к концу 2025-го. Ввод детского сада позволит создать 53 новых рабочих места», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Это будет разноэтажное здание прямоугольной формы с выступающими блоками помещений.
«Фасады выполнят в современном стиле с использованием бетонного клинкера „под кирпич“ и керамогранитной плитки. Цветовая палитра представлена оттенками белого, серого и бежевого цветов», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Динамику фасадам придадут декоративные рельефные элементы и окна разного размера. Визуальным акцентом станут откосы яркого цвета охры. В том же цветовом решении исполнен козырек входной группы.
Проектировщиком проекта выступила компания «ПроектСтройГруппа».
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