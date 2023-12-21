Подмосковье 21 декабря 2023, 14:28 Новый детский сад построят вблизи Ярославского проезда в Мытищах к 2025 году ПроектСтройГруппа

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Будущий облик детского сада, который начнут строить в 2024 году в Мытищах, одобрили в Мособлархитектуре. Здание площадью четыре тысячи квадратных метров возведут вблизи Ярославского проезда.

ПроектСтройГруппа

«Строительство объекта планируется начать в первом квартале 2024 года и завершить к концу 2025-го. Ввод детского сада позволит создать 53 новых рабочих места», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

ПроектСтройГруппа

Это будет разноэтажное здание прямоугольной формы с выступающими блоками помещений.

«Фасады выполнят в современном стиле с использованием бетонного клинкера „под кирпич“ и керамогранитной плитки. Цветовая палитра представлена оттенками белого, серого и бежевого цветов», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

ПроектСтройГруппа

Динамику фасадам придадут декоративные рельефные элементы и окна разного размера. Визуальным акцентом станут откосы яркого цвета охры. В том же цветовом решении исполнен козырек входной группы.

Проектировщиком проекта выступила компания «ПроектСтройГруппа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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