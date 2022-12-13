Подмосковье 13 декабря 2022, 20:11 Детский сад на 250 мест в красногорском ЖК «Большое Путилково» поставили на кадастр

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Детский сад для 250 малышей в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске поставили на кадастр. Здание построили в рамках комплексного развития территории.

Дошкольное образовательное учреждение площадью 3,7 тысячи квадратных метров рассчитано на 11 групп малышей. Детский сад укомплектован всем необходимым: помещениями для игр и проведения занятий, медицинским и процедурным кабинетами, спортивным и музыкальным залами.

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Прилегающая к саду территория также была благоустроена: для детей построили спортивные площадки и зоны отдыха с теневыми навесами. Кроме того, для каждой группы предусмотрены индивидуальные площадки с игровыми комплексами и прорезиненным покрытием.

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Застройщиком объекта выступила Группа «Самолет». Строительство было произведено за счет внебюджетных источников финансирования.

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