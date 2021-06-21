Детский сад на 250 мест построят в Ступине к 2023 году

Детский сад, рассчитанный на 250 ребят, возведут к 2023 году в Ступине. Он заработает в микрорайоне Дубки. Это подчеркнул министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Дошкольный центр распахнет свои двери на улице Службина. Контракт на проведение работ уже заключили с компанией «2Б Проект».

Этот детский сад сможет принять 250 малышей. Завершить строительство дошкольного объекта планируем в 2023 году Владимир Локтев.

В профильном министерстве рассказали, что особое внимание уделят безопасности и комфорту детей.

Среди мер поддержки, получаемых воспитателями в регионе, программа «Социальная ипотека». Она дает льготу на покупку жилья.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.