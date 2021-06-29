29 июня 2021, 10:19
Детский сад на 250 мест построят в Реутове к 2023 году
Современный детский сад, способный принять 250 ребят, построят в Реутове. Его откроют в микрорайоне 10А.
Корпус возведут по новейшим стандартам, рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Ввод нового объекта дошкольного образования в эксплуатацию наметили на 2023 год
Владимир Локтев.
Здесь обустроят актовый и физкультурный залы, комфортные спальные комнаты, кабинеты для развивающих занятий.
Во внутреннем дворике предусмотрят спортивные и игровые площадки, теневые навесы. Территорию комплексно озеленят и благоустроят.
Ранее стало известно, что до конца года в регионе создадут 40 детских садов. Из них 17 будут крупными, а 23 — небольшими, которые разместят в существующих помещениях.