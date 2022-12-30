Подмосковье 30 декабря 2022, 21:34 Детский сад на 250 мест построили в Лосино-Петровском ЖК «Лукино-Варино»

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Детский сад для 250 детей построили в ЖК «Лукино-Варино» в Лосино-Петровском округе. В новом здании также появился бассейн.

Детский сад уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Застройщиком выступила группа компаний «СУ-22». Объект был построен за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории.

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Трехэтажный детский сад рассчитан на 5 групп детей: 2 младших, среднюю, старшую и подготовительную. Для ребят также предусмотрены раздевалки, туалетные комнаты, буфетные, спальни, изостудия, зал для музыкальных занятий и пищеблок.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сильного педагогического состава. По его мнению, дети должны получить хорошую базу для того, чтобы потом чувствовать себя комфортно в школе.