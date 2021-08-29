Детский сад на 250 мест появится в Ступине

В микрорайоне Дубки в Ступине началось строительство нового детского сада на 250 мест. В основание здания заложили капсулу времени. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Капсулу заложили в рамках празднования 83-летия Ступина. В торжественном мероприятии принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Садик возводится на перспективу, так как в Ступине все дети от трех до семи лет и от 1,5 до трех обеспечены местами в детсадах и яслях. Это говорит о том, что работа в округе выстроена правильно и профессионально», — отметил Брынцалов.

Строительство здания планируется закончить к апрелю 2023 года. По словам главы Ступина Сергея Мужальских, в округе вопросам образования уделяется особое внимание. За последние пять лет в Ступине были построены две школы на 875 учеников. Это позволило снизить число занимающихся во вторую смену с 9 до 6,6%.

В своей речи Брынцалов подчеркнул, что нынешние достижения Ступина — это огромная заслуга жителей. Благодаря упорному труду и заботе жители делают город красивым и комфортным.