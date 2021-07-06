Детский сад на 250 мест появится в 10-м микрорайоне Реутова

Новый детский сад с необычным фасадом откроют в 10-м микрорайоне Реутова. Он сможет принять 250 ребят — их распределят в ясельные и дошкольные группы.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, изюминкой фасада будут цветные вставки.

Здание вместимостью 250 человек рассчитано на 12 дошкольных групп, в том числе и четыре ясельные Владислав Гордиенко.

Ясельные группы разместят на первом этаже. Здесь обустроят места для колясок, хранения игрушек.

Группы постарше займут второй и третий этажи. Там откроют и буфеты, подготовят спальни, добавила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

«Получилось гармоничное по композиции и цвету решение детского сада», — отметила она.

По ее словам, рядом с корпусом появятся прогулочные места, а внутри — спортивный и музыкальный залы. Создать детский сад планируют в период с 2021 по 2023 год.