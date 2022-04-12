Детский сад на 250 мест открыли в Красногорске

В Путилкове городского округа Красногорск открылся новый детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Это современное и просторное учреждение, где детям и сотрудникам будет комфортно находиться», — отметила Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор подчеркнула, что в Подмосковье уделяют особое внимание развитию образования и улучшению условий, в которых учатся дети.

«Мы знаем, как жители нуждаются в новых современных социальных объектах. Новое здание детского сада №17 оборудовано всем необходимым: современными игровыми комнатами, кабинетами педагогов-специалистов, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком. На территории садика две спортивные площадки. Также создана безбарьерная среда для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала Ирина Каклюгина.

Детский сад стал уже седьмым дошкольным учреждением, который открылся с начала года в Подмосковье.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планы по строительству новых школ и детских садов в Подмосковье будут реализованы в полном объеме.