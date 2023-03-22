Подмосковье 22 марта 2023, 05:30 Детский сад на 250 мест откроется в Красногорске в 2024 году

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В Московской области ищут подрядчика для строительства детского сада на 250 мест в Красногорске. Его планируют открыть уже в 2024 году.

«Объявлен конкурс на строительство детского сада на 250 мест в городе Красногорск, Ильинский тупик», — сообщила министр области по конкурентной политике региона Елена Волкова.

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Извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Победителю конкурса предстоит выполнить строительно-монтажные работы, поставить оборудование и благоустроить территорию.

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Согласно проектной документации, трехэтажное здание рассчитано на 250 детей в возрасте от полутора до семи лет.

Работы будут вести в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проект профинансируют из бюджетов региона и городского округа.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что к 1 сентября в Подмосковье откроются 13 детсадов. Они появятся в девяти городских округах, в том числе в Серпухове, Ступине, Ленинском округе, Королеве, Люберцах и других.

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