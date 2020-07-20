Детский сад на 250 мест достроят в Химках в августе

В Химках завершается строительство нового детского сада на 250 мест. Учреждение появится на улице Парковая. Объект готов более чем на 70%. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Министр отметил, что сейчас на объекте ведутся фасадные и кровельные работы. Также строители отделывают помещения, благоустраивают территорию и занимаются устройством внутренних инженерных сетей.

«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%», — отметил Локтев.

Уже в августе трехэтажный детский сад достроят и введут в эксплуатацию. В здании будут раздевалки, игровые комнаты, спальни и санузлы. Появятся и медицинский блок, музыкальный и спортивный залы. Также обустроят классы для проведения развивающих занятий.

Территорию вокруг детского сада благоустроят, там высадят деревья, кустарники и цветы. Рядом с учреждением построят игровые и спортивные площадки, теневые навесы.